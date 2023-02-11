Московский ЦСКА посредством официального клубного сайта отрапортовал о подписании долгосрочного трудового соглашения с 19-летним защитником Егором Носковым. Ранее футболист выступал за «армейский» коллектив в ЮФЛ и МФЛ.

В нынешнем сезоне Носков принял участие в 15 поединках за молодежную команду ЦСКА, записав на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.

Первая команда «армейцев» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 17 туров подопечные Владимира Федотова набрали 29 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков.