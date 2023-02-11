Сычевой: «Я не ставлю себе цели стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Сычевой высказался о гонке бомбардиров в Российской премьер-лиге.

«Я не ставлю себе цели стать лучшим бомбардиром РПЛ. Есть цель забивать в каждом матче, но я не гонюсь и не слежу за другими. Просто смотрю на себя, за гонкой бомбардиров не слежу. Самое главное – забивать и помогать команде», — приводит слова Сычевого Metaratings.

Напомним, 26-летний нападающий перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» текущей зимой. В этом сезоне на счету Сычевого 14 голов в 15 матчах в чемпионате России. По этому показателю он делит первую строчку в гонке бомбардиров с игроком «Спартака» Куинси Промесом.