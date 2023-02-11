Экс-игрок «Зенита» Домингес назвал лучшего тренера России

Экс-футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Алехандро Домингес заявил, что считает Курбана Бердыева лучшим тренером России.

«Знаю, что Курбан Бердыев возглавил «Сочи». Это очень хороший и важный для меня тренер. Думаю, он преуспеет вместе с командой. Считаю его лучшим по уровню тренером России», - приводятся слова Домингеса на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Домингес играл под руководством Бердыева в Казани с 2004 по 2007 и в 2009 году.

Курбан Бекиевич был назначен главным тренером «Сочи» в конце декабря прошлого года. Стороны заключили контракт на два с половиной года.