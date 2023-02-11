Домингес оценил уровень конкуренции у «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алехандро Домингес высказался относительно конкуренции в Российской премьер-лиге.

«У «Зенита» есть значительная конкуренция в РПЛ. Конечно, это хорошая команда, но также есть и другие. Сила нынешнего «Зенита» - в его игроках», - передает слова Алехандро издание «Спорт-экспресс».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге петербургский коллектив ушел на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть баллов.

Матчи чемпионата страны возобновятся а начале марта.