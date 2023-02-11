Алана Мамаева резко ответила на вопрос о завершении карьеры бывшего мужа

Алана Мамаева, которая является бывшей женой экс-полузащитника сборной России и «Ростова» Павла Мамаева, не стала отвечать на вопрос об уходе 34-летнего игрока из футбола.

«А я тут при чем? Звоните его жене. У меня своих дел по горло», - передает слова Аланы «Матч ТВ».

Напомним, что Павел и Алана в разводе с апреля прошлого года.

На протяжении своей профессиональной карьеры Мамаев поиграл на клубном уровне за московские «Торпедо» и ЦСКА, а также защищал цвета «Краснодара», «Ростова» и «Химок».

За национальную сборную России хавбек провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами.