Экс-игрок «Барселоны» Абидаль ответил, готов ли работать в России

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль, который работал спортивным директором «сине-гранатовых» после завершения игровой карьеры, ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в России.

«Работа в России? Почему нет. Но предложений я не получал», - приводятся слова функционера на страницах издания Sport24.

Напомним, что Абидаль занимал пост спортивного директора «Барселоны» с 2018 по 2020 год. После ухода Эрика освободившееся место занял Рамон Планес, работавший его ассистентом.

Ранее Абидаль рассказал, какого игрока из Российской премьер-лиги просматривала «Барселона».