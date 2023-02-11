Мамаев сообщил о завершении карьеры игрока

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил, что завершает карьеру футболиста.

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3–4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал», — цитирует Мамаева «Матч ТВ». Экс-игрок добавил, что хочет больше времени проводить со своей семьей.

Напомним, последним клубом 34-летнего Мамаева были подмосковные «Химки», за которые он выступал с января по июль 2022 года. Ранее хавбек защищал цвета «Ростова», «Краснодара», ЦСКА и «Торпедо».