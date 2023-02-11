У Дзюбы был вариант продолжения карьеры за пределами России

34-летний российский центрфорвард Артём Дзюба, на днях подписавший трудовое соглашение с московским «Локомотивом», мог продолжить карьеру за пределами РПЛ. Об этом поведал агент игрока Леонид Гольдман.

«Были варианты в Китае. Артём мог заработать до 3 млн долларов. Но мы до последнего ждали вариантов в России, потому что это было приоритетом», - передает слова представителя нападающего издание Sport24.

Дзюба стал игроком «железнодорожников» 8 февраля, заключив трудовое соглашение до завершения нынешнего сезона. До перехода в «Локомотив» нападающий несколько месяцев провел в чемпионате Турции за «Адана Демирспор».