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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Дзюбы был вариант продолжения карьеры за пределами России

11 Февраля 2023 • 12:45 Комментировать

34-летний российский центрфорвард Артём Дзюба, на днях подписавший трудовое соглашение с московским «Локомотивом», мог продолжить карьеру за пределами РПЛ. Об этом поведал агент игрока Леонид Гольдман.

«Были варианты в Китае. Артём мог заработать до 3 млн долларов. Но мы до последнего ждали вариантов в России, потому что это было приоритетом», - передает слова представителя нападающего издание Sport24.

Дзюба стал игроком «железнодорожников» 8 февраля, заключив трудовое соглашение до завершения нынешнего сезона. До перехода в «Локомотив» нападающий несколько месяцев провел в чемпионате Турции за «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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