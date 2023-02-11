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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пареха: «Спартаку» по силам составить конкуренцию «Зениту»

11 Февраля 2023 • 12:01 Комментировать

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Красно‑белым» по силам составить конкуренцию «Зениту». «Спартак» всегда готов побеждать «Зенит». Да и каждая команда, которая играет в действительно командный футбол, может конкурировать с такими топами», — приводит слова Парехи «Матч ТВ».

Экс-игрок отметил, что у «Зенита» хорошая команда, но «Спартак» не раз обыгрывал их, главное — упорно работать, и все будет.

После 17 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая подопечных Гильермо Абаскаля (2-е место) на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Николас Пареха
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