Экс-игрок «Спартака» Пареха назвал лучшего легионера РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха рассказал, что следит за успехами «красно-белых», а также ответил на вопрос о лучшем легионере в РПЛ.

«Я слежу за РПЛ и поддерживаю «Спартак». Знаю, что у них сейчас очень хороший испанский тренер, и вижу, как они хорошо играют. Там собралась отличная команда, очень сильные игроки. Кто лучший легионер в России? Куинси Промес. И лучший, и самый талантливый», — приводит слова Парехи «Матч ТВ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Возобновление РПЛ состоится 3 марта.