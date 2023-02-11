Бывший игрок «Барселоны» поздравил Кержакова с назначением на пост главного тренера «Кармиотиссы»

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской команды «Кармиотисса».

«Кержаков молодец, я очень хорошо с ним знаком. Просто поздравляю его с этим. Желаю ему удачи», — цитирует Глеба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне Кержаков возглавлял «Пари НН», с которым занял 11-е место по итогам прошлогоднего розыгрыша Российской премьер-лиги, сумев сохранить прописку нижегородцев в высшем дивизионе российского футбола. Минувшим летом специалист покинул свой пост, уступив его Михаилу Галактионову.