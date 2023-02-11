Барбоза: «На Кузяева точно будет спрос в Европе»

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о будущем полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Кузяев — отличный игрок! Он сможет играть на высоком уровне в Европе. Было понятно, что он захочет попробовать себя в Европе. На него точно будет спрос в Европе!» — приводит слова Барбозы издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 30-летний хавбек не хочет продлевать трудовой договор с «Зенитом», который истекает предстоящим летом. Кузяев планирует продолжить свою карьеру в Европе.

В текущем сезоне футболист сыграл в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.