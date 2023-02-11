Сергеев: «Хочу сделать хет-трик в составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признался, что хочет сделать хет-трик в составе «сине-бело-голубых».

«За год у меня три дубля за «Зенит», конечно, хочется сделать хет-трик. Тем более что в Премьер‑лиге у меня их еще не было. Будем стараться, чтобы весной случился», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда девять забитых мячей и пять результативных передач в 22 матчах с учетом всех турниров.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка после 17 туров. Возобновление чемпионата произойдет в начале весны.