Павлюченко: Глушаков усилит «Пари НН», он поведёт команду за собой

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на переход полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Переход в «Пари НН» — хороший вариант для Дениса. Ему нужно играть! Трансфер Глушакова пойдет на пользу «Нижнему». Он опытный футболист. Это полезное приобретение для клуба — он поведет команду за собой», — приводит слова Павлюченко Sport24.

По мнению эксперта, Глушаков точно усилит «Пари НН», ведь он дает большой объем в центре поля, но все будет зависеть от его физической формы после сборов.

Напомним, 36-летний хавбек подписал контракт с нижегородским клубом до конца сезона-2022/23.