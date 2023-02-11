Мостовой сообщил, что планирует получать тренерскую лицензию

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой признался, что хочет получить лицензию тренера.

«Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее 54-летний эксперт заявлял, что в случае получения лицензии, он намерен сразу возглавить клуб Российской премьер-лиги.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 42 очка после 17 туров. Его преследователями являются «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35 очков).