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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой сообщил, что планирует получать тренерскую лицензию

11 Февраля 2023 • 10:25 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой признался, что хочет получить лицензию тренера.

«Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее 54-летний эксперт заявлял, что в случае получения лицензии, он намерен сразу возглавить клуб Российской премьер-лиги.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 42 очка после 17 туров. Его преследователями являются «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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