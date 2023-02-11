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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кински — о назначении Кержакова в «Кармиотиссу»: «Если он хочет работать тренером, то принял правильное решение»

11 Февраля 2023 • 10:07 Комментировать

Бывший игрок «Сатурна» Антонин Кински отреагировал на назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Если Александр хочет работать тренером, то принял правильное решение. Если не было никакого предложения из России, нужно набирать опыт на Кипре, хотя мне сложно что-то сказать об уровне этой лиги», — цитирует Кински «РБ Спорт».

По словам эксперта, футболистам лучше играть в клубе поменьше, чем сидеть на скамейке в хорошей команде, у тренеров то же самое.

Напомним, ранее 40-летний Кержаков подписал контракт с клубом «Кармиотисса» на полтора года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Антонин Кински чемпионат Кипра Кармиотисса
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