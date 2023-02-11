Технический координатор «Универсидад Католика» Роберто Пераццо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о сорвавшемся трансфере нападающего команды Исмаэля Диаса в ЦСКА.

«Да, действительно, переход не состоится. Отчасти это связано с условиями сделки, но главное, сам футболист посчитал, что сейчас ему будет лучше продолжить карьеру у нас. Исмаэль отказался от перехода в ЦСКА и уверен, он поможет нам. Как минимум, до лета он будет играть за нас, а там мы посмотрим», — сказал Пераццо.

Трудовое соглашение 25-летнего панамца с эквадорским клубом рассчитано до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Диаса в 1,2 миллиона евро.