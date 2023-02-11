Мостовой признался, почему раньше не принимал участие в «Кубке Легенд»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии старта «Кубка Легенд». 54-летний россиянин в первый раз примет участие в турнире. Отметит, что он будет выступать за сборную звезд.

Мостовой рассказал порталу «РБ Спорт», что на начальном этапе турнира не мог участвовать, потому что проживал в Испании, а далее уже мешали проблемы со спиной, усугубил травму во время игры в хоккей.

«В прошлом году мне звонил Егор Титов и звал сыграть на турнире. Я не сыграл по все той же причине — травма спины. Боюсь, и на турнире сейчас могу выйти, ударить — и остаться на площадке», — добавил Мостовой.

«Кубок Легенд» пройдет в Москве с 11 по 12 февраля. В одной группе со сборной России сыграют легенды Латинской Европы и легенды Европы.