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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агапов сравнил легионеров ЦСКА и «Зенита»

11 Февраля 2023 • 09:08 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов сравнил легионеров своей команды с иностранцами, выступающими за петербургский «Зенит».

Казанский спортсмен признал, что легионеры «красно-синего» коллектива демонстрируют футбол очень высокого уровня и качества, в связи с чем можно назвать их одними из лучших в чемпионате России. Футболист сказал, что такое впечатление у него сложилось как по просмотрам их игры со стороны, так и при личной встрече с ними на поле.

«Я бы их даже поставил вровень с легионерами «Зенита» по уровню, не стал бы кого-то возвышать, кого-то принижать», - приводит слова новичка «армейцев» «Татар-информ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Легионеры Илья Агапов
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