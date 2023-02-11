Агапов высказался о Кулибали и Дивееве

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов высказался о коллегах по амплуа Игоре Дивееве, выступающем за «красно-синий» клуб и Калиду Кулибали, играющем в лондонском «Челси».

«Очень симпатизирую Калиду Кулибали из «Челси». Очень нравится его игра и то, как он видит поле», - цитирует Агапова «Татар-информ».

Дивеев выступает за ЦСКА с зимы 2019 года, Агапов перешёл в клуб месяц назад.

«Он [Игорь Дивеев] является одним из лучших российских защитников в РПЛ сейчас, большой профессионал», - добавил спортсмен.

ЦСКА в данный момент входит в пятёрку лучших команд чемпионата России.

«Челси» находится на девятом месте в АПЛ.