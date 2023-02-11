Агапов: «Слышал, что Акинфеев любит поругать молодых за незнание истории клуба»

Новичок московского ЦСКА Илья Агапов высказался об известном голкипере «красно-синей» команды Игоре Акинфееве.

«Слышал, что Игорь [Акинфеев] любит поругать молодых за незнание истории клуба. До меня, видимо, очередь ещё не дошла [улыбается]», - цитирует Агапова «Татар-информ».

Спортсмен признался, что полноценный диалог между вратарём и защитником до сих пор ещё не состоялся, однако футболист из Казани уже вовсю ожидает его и готовится к этой встрече.

Воспитанник академии «Рубина» Илья Агапов стал игроком «армейцев» шестого января нынешнего года, ранее игрок выступал за «Пари Нижний Новгород».