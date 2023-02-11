Агапов сравнил академии «Рубина» и «Спартака-2»

Защитник столичного ЦСКА Илья Агапов сравнил подход к обучению футболистов в казанском «Рубине» и московском «Спартаке-2».

«В «Спартаке-2» более основательно подготавливают молодёжь к основе, потихоньку подводят её к первой команде со временем. Это, пожалуй, единственное отличие», - цитирует казанского спортсмена «Татар-информ».

Илья Агапов выступал за вторую команду «красно-белого» клуба с 2021 по 2022 год, после чего перешёл в нижегородский «Пари НН».

Уже в самом начале нынешнего года игрок пополнил состав московского ЦСКА.

На старте карьеры Агапов начинал заниматься футболом в школе «Мотор».