Агапов ждёт дерби «Спартака» и ЦСКА

Защитник столичного ЦСКА Илья Агапов поделился своими эмоциями от предстоящего противостояния с московским «Спартаком».

«Главное дерби России, жду его с нетерпением», - приводит слова казанского спортсмена «Татар-информ».

Илья Агапов является воспитанником академии «Рубина». После аренды в «Нефтехимик» в 2021 году пополнил состав «Спартака-2». Уже позже футболист переехал в Нижний Новгород для выступлений за местный «Пари НН», а зимой нынешнего года стал игроком «красно-синего» коллектива.

22-летний спортсмен регулярно вызывался в молодёжные сборные России различных возрастных категорий.