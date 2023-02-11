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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агапов ждёт дерби «Спартака» и ЦСКА

11 Февраля 2023 • 08:25 Комментировать

Защитник столичного ЦСКА Илья Агапов поделился своими эмоциями от предстоящего противостояния с московским «Спартаком».

«Главное дерби России, жду его с нетерпением», - приводит слова казанского спортсмена «Татар-информ».

Илья Агапов является воспитанником академии «Рубина». После аренды в «Нефтехимик» в 2021 году пополнил состав «Спартака-2». Уже позже футболист переехал в Нижний Новгород для выступлений за местный «Пари НН», а зимой нынешнего года стал игроком «красно-синего» коллектива.

22-летний спортсмен регулярно вызывался в молодёжные сборные России различных возрастных категорий.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дерби Илья Агапов
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