Агапов: «Введение Fan ID сильно отразилось на посещаемости»

Защитник столичного ЦСКА Илья Агапов высказался о введении в России необходимости оформления электронного документа, удостоверяющего личность, для посещения футбольных матчей.

Футболист признался, что болельщики являются очень важной частью стадиона, так как именно они заряжают команду на победу и дают игрокам необходимую энергию в трудные минуты противостояний.

Спортсмен заявил, что все игроки слышат песни и кричалки, которые звучат с трибун.

«Введение Fan ID сильно отразилось на посещаемости, людей на стадионах стало меньше. При полупустых трибунах всегда играть тяжелее», - цитирует Агапова «Татар-информ».