Агапов: «Вызов в сборную России стал для меня большой неожиданностью»

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов вспомнил о вызове в ряды национальной сборной России.

«Вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью. Самое запоминающееся - осознание того, что предстоит играть за страну в основной команде сборной России, пусть даже в товарищеском матче», - передает слова 22-летнего футболиста издание «Татар-информ».

Центральный защитник перешел в стан «армейского» клуба из «Пари НН» в зимнее трансферное окно. С ним был подписан долгосрочный контракт до конца 2027 года.

В первой половине сезона РПЛ Илья сыграл 13 матчей и получил четыре желтые карточки.