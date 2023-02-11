Абидаль рассказал, какого игрока из РПЛ просматривала «Барселона»

Бывший спортивный директор каталонской «Барселоны» Эрик Абидаль вспомнил своем последнем визите в столицу России.

«Я приезжал два года назад, когда был спортивным директором «Барселоны». Приехал посмотреть игроков «Локомотива», наблюдал за Миранчуком. Тогда был последний раз, когда я приезжал в Москву», - приводятся слова французского функционера на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что Абидаль в бытность футболистом поиграл за «Монако», «Лилль», «Лион», «Монако» и «Барселону». В составе сборной Франции Эрик сыграл 66 поединков, в которых не отметился результативными действиями.