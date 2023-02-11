Сазонов: «Конечно, хочется играть с иностранными командами»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов признался, что ему не хватает участия в еврокубках, к которым он привык в бытность свою футболистом питерского «Зенита». Сейчас же дело даже не столько в том, что он выступает в команде классом пониже, сколько в международной обстановке, навлекшей санкции на футбольные структуры Российской Федерации. Его слова цитирует официальный сайт бело-голубых.

- Сейчас сложно что-то прогнозировать, учитывая, что у нас нет еврокубков. Это грустно, потому что, конечно, хочется играть с иностранными командами и показывать свой уровень, - заявил Сазонов, отвечая на вопрос о развитии детского и юношеского футбола в России.