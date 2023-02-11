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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сазонов: «Саудовская Аравия красиво себя повела»

11 Февраля 2023 • 07:02 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов, как мы уже сообщали, считает португальского нападающего Криштиану Роналду своим кумиром, и он прокомментировал последние новости карьеры португальца - в частности, переезд в Саудовскую Аравию. По словам Сазонова, он считает, что сейчас Роналду счастлив на новом рабочем месте.

- Роналду очень доволен. И Саудовская Аравия красиво себя повела: очень хорошо к нему отнеслась, позволив жить в шикарном месте вместе с девушкой. Возможно, это девушка недовольна, что они ещё не женаты, - цитирует слова Сазонова официальный сайт московского клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Саба Сазонов
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