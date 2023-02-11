Червиченко: «Дзюба - бомба, которая может взорваться»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, перешедшем в зимнее трансферное окно в столичный «Локомотив» на правах свободного агента.

«Переход Дзюбы в «Локомотив» - бытовуха. Ну перешел и хорошо. Дзюба в раздевалке - бомба, которая может взорваться. Тут как повезет руководству «Локомотива», - приводит слова Червиченко Sport24.

Дзюба заключил с «железнодорожниками» контракт до завершения нынешнего сезона. Предыдущим местом работы нападающего был турецкий «Адана Демирспор», за который он провел пять матчей и отметился одним забитым мячом.