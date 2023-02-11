Стало известно, сколько Сычевой заработал на трансфере в «Крылья Советов»

Стало известно, сколько получил за свой переход из «Оренбурга» в самарские «Крылья Советов» нападающий Владимир Сычевой. По информации, опубликованной в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова, форварду досталось 15 миллионов рублей. Аналогичную сумму заработал его агент Виктор Панченко.

Напомним, что трансфер 26-летнего нападающего обошелся «Крыльям» в 100 миллионов рублей. Сычевой заключил с самарским клубом долгосрочный трудовой договор до окончания сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир провел 15 матчей, забил 14 мячей и сделал одну результативную передачу.