Сазонов назвал имя игрока, который мотивирует его

Грузинский оборонец Саба Сазонов, выступающий за московское «Динамо» с 2021 года, поведал, кого из спортсменов можно назвать его кумиром. По его словам, он восхищается португальским нападающим Криштиану Роналду.

- Из мира спорта это, естественно, Криштиану Роналду. Где-то сейчас улыбнётся Матиас Норманн, потому что он тоже его любит – у нас с ним хорошая связка. На второе место поставлю Златана Ибрагимовича, - цитирует слова Сазонова официальный сайт московского клуба.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в начале марта, «Динамо» предстоит сыграть с «Крыльями Советов».