​Сазонов: «Люблю ретро-автомобили»

Грузинский защитник московского «Динамо» Саба Сазонов рассказал о своих внефутбольных хобби. Как оказалось, уроженец Санкт-Петербурга увлекается автомобилями - но не современными «обмылками», а классическими ретро-автомобиля. Особенно Сазонов любит возиться с «Тойотой» голубого цвета:

- Я люблю ретро-автомобили. Владею голубой «Тойотой», которую нам с братом подарили родители. Свободное время часто провожу в гараже, где ухаживаю за ней, - цитирует слова Сазонова официальный сайт московского клуба.

Напомним, что Саба Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года, ранее он защищал цвета питерского «Зенита».