Бубнов объяснил, зачем «Локомотив» подписал Дзюбу

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в столичный «Локомотив».

«Дзюба и Смольников нужны для решения локальных задач в оставшейся части сезона. Сейчас важно спастись от вылета. Дальше перед «Локомотивом» будут ставиться совершенно другие цели», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом» до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров Премьер-лиги московский клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице.