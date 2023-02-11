Карпин заявил, что не следит за турнирной таблицей РПЛ

Наставник «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не следит за турнирной таблицей чемпионата России по ходу сезона.

«Мне никто не верит, что я не смотрю в таблицу. Вот *** буду. Мне никто не верит. Выиграли – хорошо. Я не могу влиять на место в таблице. Мне надо думать про следующую игру», - заявил специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

На зимний перерыв «Ростов» ушел на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Карпина набрали 35 баллов и отстают от идущего вторым «Спартака» на одно очко. Матчи чемпионата России возобновятся в начале следующего месяца.