Сазонов рассказал о предназначении датчиков, надеваемых на тело во время тренировок

Грузинский защитник московского «Динамо» Саба Сазонов рассказал о предназначении датчиков, которые футболисты надевают на свои тела в ходе тренировок. Система заинтересовала журналистов, которые расспросили его о типах устройств и какие они считывают параметры. Сазонов с удовольствием пояснил.

- У нас есть два датчика. Один – это пульсометр, который надевается под грудь. И есть ещё датчик сзади, который измеряет общее расстояние, что ты пробежал, количество спринтов. Вся эта информация идёт нашему тренеру по физподготовке Ивану Карандашову, - цитирует слова Сазонова официальный сайт бело-голубых.