Худяков назвал трёх лучших вратарей мира

Голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, кого считает лучшими вратарями мира в настоящий момент.

«Если брать в учет ЧМ, то на первом месте аргентинец Мартинес. На втором - тер Штеген, потому что «Барселона» сейчас показывает хорошую игру в чемпионате. На третьем, наверное, Зоммер», - приводит слова Худякова «Матч ТВ».

Даниил принял участие в 14 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги, в которых попустил 30 мячей. «Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.