Миладинович высказался об игре за сборную России

Сербский легионер «Сочи» Иван Миладинович ответил на вопрос о возможном выступлении за национальную сборную России.

«Мыслей об игре за сборную России не было. Я ещё далеко от сборной. Пока хочется фокусироваться только на «Сочи», прогрессировать и как можно больше играть при Бердыеве», - передает слова футболиста «РИА Новости».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний сербский защитник провел четыре поединка и получил желтую карточку. Иван выступает за сочинский коллектив с лета 2018 года. Его контракт с клубом истекает по завершении нынешнего сезона.