Миладинович: «Кокорин - один из лучших футболистов, с которыми я играл»

Защитник Иван Миладинович, выступающий за «Сочи», высказался об экс-нападающем московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Александре Кокорине.

«Саша - очень хороший игрок. Для меня лично он один из лучших футболистов, с которыми я играл. Хороший пацан, в раздевалке себя нормально вел, никаких проблем», - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Контракт 31-летнего россиянина принадлежит «Фиорентине». В нынешнем сезоне Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. На счету форварда семь забитых мячей в 17 встречах. Его аренда рассчитана до лета.