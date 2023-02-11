Сазонов рассказал о том, как провёл отпуск

В чемпионате России в силу известных обстоятельств, связанных с чемпионатом мира, в этом году была особенно длинная пауза. Саба Сазонов, выступающий с 2021 года за московское «Динамо», рассказал о том, как провел отпуск. По его словам, он посвятил его важным делам, ради которых пришлось съездить в родной Санкт-Петербург.

- Я прилетел в Петербург и решал вопросы с университетом. Учился, сдавал долги, которых накопилось очень много, сдавал экзамены. После этого поехал в Тбилиси, где и провёл оставшиеся 3 с половиной недели, - цитирует слова футболиста официальный сайт московского клуба.