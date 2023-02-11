Сазонов: «Сперва я Москву не понимал»

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов рассказал о том, что перебравшись в столицу Российской Федерации, сперва не понимал Москву - его родной Санкт-Петербург кажется ему намного более спокойным, семейным городом. Оборонец московского клуба перебрался в столицу, напомним, в 2021 году, ранее он выступал за питерский «Зенит».

- В Москву я переехал, когда перешёл в «Динамо», и поначалу не понимал её. Потом я на себе ощутил, что это такое, что это совершенно другой город. Питер более спокойный, семейный, а Москва – это мегаполис, - цитирует слова Сазонова официальный сайт бело-голубых.