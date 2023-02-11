Игрок «Сочи» Терехов рассказал, что думает об игре «Спартака»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов пообщался с представителями СМИ после поединка против столичного «Спартака» в рамках Зимнего кубка РПЛ. Южане проиграли «народной команде» со счетом 0:2.

«Мне не показалось, что «Спартак» как-то выделялся на фоне остальных соперников. В физическом, функциональном плане сейчас все плюс-минус одинаковые», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» стал триумфатором товарищеского турнира. В предыдущих двух матчах подопечные Гильермо Абаскаля одолели «Ростов» и «Краснодар».