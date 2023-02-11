Мостовой ответил, вылетит ли «Локомотив» из РПЛ

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах столичного «Локомотива» во второй половине сезона чемпионата России.

В разговоре с корреспондентом Betonmobile эксперт заявил, что исключает возможный вылет «железнодорожников» из Премьер-лиги. По его мнению, подопечные Михаила Галактионова сильнее многих команд по подбору футболистов.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 13 очков и занимает место в зоне переходных матчей.

Напомним, что на днях ряды клуба пополнили Артём Дзюба и Игорь Смольников.