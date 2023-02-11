Сазонов: «Родители безусловно поддерживают меня»

Оборонец московского «Динамо» Саба Сазонов рассказал о том, какое влияние на выбор его профессии оказали родители. Сазонов поведал, что его мать также является спортсменкой, и своего сына родители видели именно в спорте, так что они безусловно поддерживают выбранный им жизненный путь.

- Родители приняли решение отдать меня в футбол, и считаю, что не зря. Папа тоже очень любит спорт, увлекается футболом, смотрит матчи. Так что родители мне очень сильно помогают, цитирует слова футболиста официальный сайт московского клуба.

Российский чемпионат возобновится в начале марта, в восемнадцатом туре московскому «Динамо» предстоит сразиться с самарскими «Крыльями Советов».