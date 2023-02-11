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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сазонов пояснил, откуда взялся припев на тему его фамилии

11 Февраля 2023 • 03:42 Комментировать

Оборонец московского «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос, как появился ставший уже культовым припев, восхваляющий его - «Саба Сазонов, кумир миллионов». Сазонов, которому льстит подобная честь, рассказал, что все произошло после одного из матчей.

- Просто после одного из матчей болельщик написал такую фразу, и потом её поддержали другие болельщики. И вот так получилось, что теперь Саба Сазонов – кумир миллионов, - цитирует слова футболиста официальный сайт московского «Динамо».

Российский чемпионат возобновится в начале марта, в восемнадцатом туре московскому «Динамо» предстоит сразиться с самарскими «Крыльями Советов». 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Саба Сазонов
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