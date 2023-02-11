Ловчев: «Спартак» играет складно»

Московский «Спартак» обыграл «Сочи» и стал победителем зимнего Кубка России, и ветеран клуба Евгений Ловчев предупредил питерский «Зенит» - «Спартак» составит им конкуренцию в оставшихся тринадцати турах российского чемпионата. Сейчас отставание московского клуба в турнирной таблице российского чемпионата составляет шесть очков. Чемпионат возобновится в начале марта.

- Мне понравилось, что ребята, которые в прошлом году только начинали свой путь — Игнатов и Мелешин, были хороши. Это значит, что они растут с этим тренером. Мы же видим, как складно играет «Спартак» — в пас и в касание, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».