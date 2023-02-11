Бердыев: «Теперь ясно, над чем работать, это важно»

«Сочи» уступил московскому «Спартаку» в матче зимнего Кубка России, команда Курбана Бердыева пропустила два безответных мяча. Но, несмотря на это, наставник команды доволен - он теперь знает, над чем необходимо работать. Такое признание сделал сам Курбан.

- Теперь у нас есть полная картина того, над чем работать на третьем сборе, это очень важно. Хорошо, что состоялась эта игра, много вскрыла в обороне, здесь есть над чем работать, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что российский чемпионат возобновится в начале марта, в восемнадцатом туре «Сочи» предстоит сражение с ЦСКА.