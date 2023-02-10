В главных слухах недели вы узнаете, когда из «Реала» уйдёт Карло Анчелотти, какие мысли тревожат Лионеля Месси, и что за ультиматум Зинедин Зидан поставил «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Реал» покидает главный тренер

По завершению нынешнего сезона Карло Анчелотти покинет «Реал» и возглавит сборную Бразилии. Слухи говорят о том, что итальянский специалист уже дал согласие на работу с «селесао», и сторонам осталось лишь уладить некоторые детали. В Бразильской конфедерации футбола поспешили выпустить заявление, опровергающее эту информацию. Но было бы странно, если бы уже сейчас что-то подтверждалось, ведь впереди у Анчелотти важнейшие три месяца работы в Мадриде. Даже если бы какой-то контракт был подписан, сейчас стороны всё опровергали бы.

Мбаппе хочет в «Реал»

Если Карло Анчелотти летом может уйти из «Реала», то Килиан Мбаппе, напротив, может перебраться в мадридский клуб. По слухам, нападающий хочет как можно скорее покинуть «ПСЖ» и подписать контракт со «сливочными». Правда, осуществить трансфер Мбаппе в ближайшее межсезонье «Реалу» будет сложно из-за высокой запрашиваемой цены. В Мадриде надеются на помощь футболиста в виде давления на «ПСЖ» через сообщения о желании сменить клубную прописку.

Месси надоело играть за «ПСЖ»

Время идёт, часики тикают, а контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» по-прежнему не продлён. После чемпионата мира сообщалось о том, что у гранда Лиги 1 есть принципиальное согласие игрока. Впрочем, с тех пор мало что изменилось. На неделе в прессе появились сообщения о том, что Месси стал сомневаться в том, что ему нужно оставаться в «ПСЖ». Аргентинец отложил переговоры и взял время на раздумья, рассчитывая принять лучшее для себя решение.

Игроки «Манчестер Сити» недовольны Гвардиолой

Ходят слухи, что внутри «Манчестер Сити» не всё гладко. Ещё до объявления списка предполагаемых финансовых нарушений в прессе появились данные о том, что игроки «Манчестер Сити» недовольны Хосепом Гвардиолой. Некоторые игроки считают, что испанский тренер виноват в нарушении атмосферы в коллективе.

На фоне этих слухов появилась информация о возможном уходе Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити». Список возможных финансовых нарушений стал катализатором, ведь как-то испанский тренер говорил, что он сразу уйдёт из клуба, если поймёт, что его обманывали. В таком случае в борьбу за Гвардиолу вступит «ПСЖ».

Зидан поставил «ПСЖ» ультиматум

С «ПСЖ» слухи связывают не только Хосепа Гвардиолу, но и Зинедина Зидана. Оно и понятно – в последнее время команда показывает не лучшие результаты, и давление на Кристофа Галтье начинает усиливаться. Зидан якобы сам очень хочет принять гранд Лиги 1. При этом француз якобы уже выдвинул парижанам ультиматум – он хочет, чтобы команду покинул звёздный Неймар.

«Реал» выдвинул ультиматум Модричу

И снова об ультиматумах. «Реал» якобы сообщил Луке Модричу условие, при котором контракт с ним будет продлён ещё на один сезон. В мадридском клубе хотят, чтобы полузащитник завершил карьеру в сборной Хорватии после летней финальной части Лиги наций. В стане «сливочных» считают, что в 38 лет (Модрич отпразднует день рождения в сентябре) Луке нужно сосредоточиться на клубных делах. Что ответит Модрич, пока непонятно. Поговаривают, что хорват настроен сыграть на Евро-2024.

Слухи собирал Александр Тихий.