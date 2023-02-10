Ещенко высказался о трансфере Глушакова

Экс-защитник сборной России и столичного «Спартака» Андрей Ещенко высказался насчет перехода полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН». С 36-летним игроком был подписан контракт до конца сезона с функцией пролонгации на один год.

«Глушаков - молодец, еще поиграет. Сейчас сложно говорить, как все сложится. Посмотрим, время покажет. Здоровье если есть, то можно продолжать. Желаю ему всего хорошего», - передает слова Ещенко издание «Чемпионат».

В первой части сезона 36-летний полузащитник выступал за подмосковные «Химки». Он принял участие в 14 матчах и сделал голевую передачу.