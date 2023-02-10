Селюк рассказал, что думает о переходе Глушакова в «Пари НН»

Агент Дмитрий Селюк высказался о трансфере полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН». О переходе 36-летнего хавбека он высказался в разговоре с корреспондентом «КП Спорт».

«Глушаков из тех, кто будет подсказывать на поле. Хороший вариант для «Нижнего Новгорода». Харизматичный, заводящий команду лидер», - высказался Селюк.

О переходе Глушакова было объявлено сегодня, 10 февраля. Полузащитник подписал с «Пари НН» контракт до завершения нынешнего сезона с опцией пролонгации на один год.

В первой части сезона Денис провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.