Капитан «Спартака» Джикия оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал трансфер нападающего Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».

«Артем - качественный футболист, он усилит «Локомотив». Будет приятно играть против сильных нападающих, кем Дзюба является. Артём и Игорь Смольников помогут «Локомотиву», - передает слова Джикии «Спорт-экспресс».

Напомним, что Дзюба стал игроком «Локомотива» в среду, 8 февраля. Он подписал с «железнодорожниками» контракт до конца нынешнего сезона.

После 17 туров чемпионата России «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице.